Kavşakta otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti Önce bisikletliye, ardından park halindeki araçlara çarptı 1 kişinin öldüğü kaza kameralara böyle yansıdı

– Düzce’de kavşağa kontrolsüz giren otomobil, bisikletli bir kişiye çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Ağır yaralanan bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Düzce Cedidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nabi Sokak üzerinde seyir halinde olan Mehmet Zeki S. idaresindeki 81 AS 715 plakalı otomobil ile General Mithat Sokak'ta seyir halinde olan Yaşar Özcan idaresindeki bisiklet kavşağa kontrolsüz girince, otomobil bisiklete çarptı. Çarpışmanın etkisi ile bisikletli aracın üzerine düşünce, Mehmet Zeki S. fren yerine gaza basıp park halindeki Z.D.’ye ait 81 BZ 131 plakalı Peugeot marka otomobil ile R.Z.’ye ait 81 ABL 041 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri bisiklet sürücüsü Yaşar Özcan'ı olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Mehmet Zeki S. polis ekiplerince gözaltına alınırken, otomobil çekici ile kaldırıldı. Aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açılırken, bisikletli Yaşar Özcan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bisikletli ve otomobil sürücüsünün kavşağa kontrolsüz girdiği, otomobilin bisikletliye çarpması üzerine yaralı Yaşar Ö.'yü aracın üzerine almasının ardından park halindeki diğer araçlara çarptığı görülüyor.

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