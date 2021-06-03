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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kestane fidanlarına aşılama devam ediyor

İHA

Kestane fidanlarına aşılama devam ediyor

– Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Aksu Orman İşletme Şefliğinde kestane fidanlarına 4 farklı genotip aşı kalemi ile aşılama çalışmaları yapıldı.
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Aksu Orman İşletme Şefliği sınırlarında 2017 yılında meydana gelen doğal afet sonucu hasar gören sahalara 2018 yılında suni tensil programına alınarak kestane fidanları dikildi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesinde görevli Dr. Şemsettin Kulaç eşliğinde, Aksu Orman İşletme Şefliği 22 nolu bölmesinde dikilen kestane fidanlarından gal arısına dayanıksız olan türler tespit edilerek, gal arısına dirençli ve meyveleri verimli olan 4 farklı genotip aşı kalemlerinin aşılama çalışmaları yapıldı. Aşılama Çalışmalarına Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı. Yapılan çalışmalarda aşılama alanında yapılacak olan uygulamalara bilimsel bir bakış açısı kazandırılmasının amaçlandığı bildirildi.

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