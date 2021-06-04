Yeni kaldırım ve onarım çalışmaları sürüyor

– Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni kaldırım yerleri kazandırma ve mevcut kaldırımların onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi şehir merkezi ve muhtelif mahallelerde kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Yaz aylarında vatandaşların yoğunlaşması sebebi ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı. Yeni kaldırım yerleri kazandırma ve mevcut kaldırımların onarım işlemlerine başlayan ekipler şehrin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerde bozulan kaldırımlar tek tek yenilenirken, yol açma ve dolgu çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanıma sunulması bekleniyor.

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