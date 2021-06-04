Öğrenciler ödüllendirildi

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– Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenim Yanı Başımda Kitabım Başucumda Projesi kapsamında gerçekleştirilen "OkuYORUM KazanıYORUM" Projesi ile Kahoot Web 2.0 aracı kullanarak "Yaban, Hayvan Çiftliği ve Şeker Portalı" kitaplarından yapılan çevrim içi yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenim Yanı Başımda Kitabım Başucumda Projesi kapsamında gerçekleştirilen "OkuYORUM KazanıYORUM" Projesi ile Kahoot Web 2.0 aracı kullanarak "Yaban, Hayvan Çiftliği ve Şeker Portalı" kitaplarından yapılan çevrim içi yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Yarışma birincisi Berre Hanne Kabak, ikincisi Zehranur Çabuk ve üçüncüsü Zeynep Çelik'e İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit'in imzaladığı sertifikaların takdimi proje ekibinin ve velilerin katılımıyla yapıldı.

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