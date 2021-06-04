Başkan Özlü, okul ziyareti yaptı Robot ve zeka atölyeleri hakkında bilgi aldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bilimsel alanda Düzce’nin adını duyuran Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne ziyaret gerçekleştirerek, okulun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, okul ziyaretleri yaparak yapılan projeler hakkında bilgi aldı. Düzce’de öğrencilerin gelişimini bilim ve teknolojiyle destekleyen okullardan biri olan Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne meclis üyesi Güler Güneş ile birlikte ziyaret gerçekleştiren Başkan Özlü, sanat, robot ve zeka atölyeleri ve laboratuarlarında yapılan proje ve çalışmalar hakkında öğretmenlerle bilgi alışverişi yaptı.

İlk adımı atılan Bilim Merkezi ile öğrencilerin buluşarak Düzce’den önemli buluş ve teknolojik gelişmelerin çıkması hedefleniyor.

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