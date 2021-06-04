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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce Belediyesi kanal açma aracı alacak

İHA

Düzce Belediyesi kanal açma aracı alacak

Düzce Belediyesi, birçok müdürlüğün teknik ve araç donanımını yenileyerek hizmet yarışında gücüne güç katmaya devam ediyor. Su baskınlarına anında müdahale etmek ve kanal açmak için Kuka adı verilen araçların alımı için girişim yapıldı.
Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tam donanımlı kanal açma aracı ihtiyacı için Ankara ve İzmir’de ilgili firmalar ile görüşmeler yaptı. Hızla büyüyen ve nüfus artışı yaşayan Düzce’de kanalizasyon hizmetlerinde daha verimli ve hızlı müdahale edebilmek amacıyla tam donanımlı kanal açma ve temizleme araçları için firmalarla teknik görüşmeler yapıldı. Kuka adı verilen donanımla araç ile aynı zamanda yağışlı havalarda su baskınlarını engellenebilecek.

10 bin su sayacı değişecek
Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, vatandaşların mağdur edilmemesi amacıyla geçtiğimiz yıl başlattığı su sayaçlarının değişim çalışmalarına 2021 yılında da devam edecek. 3516 sayılı Ölçüler Ve Ayar Kanunu’na göre kullanım ömrü 10 yılı geçmiş su sayaçlarının periyodik muayene ve kontrolü ile değişimi için 10 Bin adet çok huzmeli su sayacı ile ilgili sözleşme ve kabul işlemleri müdürlük tarafından gerçekleştirildi.
2021 yılı içerisinde geçen yıl da olduğu gibi Düzce’de 10 Bin adet belirlenen abonelerde su sayaçlarının değişimi yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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