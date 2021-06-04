Emniyet kemeri takmayan 137 sürücü cezayı yedi 656 araç denetlendi, 137’si emniyet kemeri takmadığı belirlendi Emniyet kemeri takmayan sürücülere 19 bin 728 lira ceza kesildi

– Düzce’de polis ekipleri emniyet kemeri uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada 656 araç denetlenirken, 137’sine emniyet kemeri takmadığı için 19 bin 728 lira cezai işlem uygulandı.

Düzce’de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kuralları çerçevesinde denetimlerini sürdürüyor. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarında en çok ihlal edilen Emniyet Kemeri için Düzce’de uygulama yapıldı. BoluDüzceSakarya güzergahlarında 3 farklı noktada 1 saat boyunda denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde hem kameralardan, hem de denetimlerle emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik uygulama yapıldı. Uygulamalarda bir çok araç sürücüsü ve yolcunun emniyet kemeri taktığı görülürken 137 araç sürücüsünün emniyet kemeri takmadığı belirlendi. Sürücülere emniyet kemerinin önemi anlatılırken, bazı sürücüler uygulama esnasında emniyet kemerini taktı. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 saatlik denetiminde 656 araç denetlenirken 137’sine emniyet kemeri takmadığı için 144 liradan toplam 19 bin 728 lira cezai işlem uyguladı.

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