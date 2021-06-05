Düzce Atatürk Devlet Hastanesi artık 500 yataklı

Yapımı çok uzun süre alan ancak son yıllarda birçok değişim ve gelişim ile modern yapıya kavuşan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 500 yataklı olarak Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendi. İlave 55 yatak daha konulan Atatürk Devlet Hastanesi bundan böyle 500 yatan hastaya hizmet verecek.

İnşaatı yılan hikayesine dönen ve yapıldığı dönemde ihtiyacı karşılamayacağı endişesi yaşatan Düzce Atatürk Devlet Hastanesi son yıllarda yaşanan değişim ile birlikte Düzce’nin ve bölgenin önemli sağlık kuruluşları arasında yerini aldı. Son olarak 445 yatak sayısı ile hizmet veren Düzce Atatürk Devlet Hastanesi son olarak konulan ilavelerle birlikte yatak sayısını 500’e çıkartarak Sağlık Bakanlığı tarafından tescillendi.



Pandemi nedeniyle açılış yapılamadı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nin yatak sayısının artırıldığını belirten ve Sağlık Bakanlığı’nın bu şekilde tescil ettiğini dile getirerek müjde veren Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir; “İlimize hayırlı uğurlu olsun. Hastanede yapılan son revüzyonlarla birlikte yatak sayımız artmıştı. Ancak Sağlık Bakanlığı, sayıları güncellememişti. Sağlık Bakanlığı da ilave yatak sayımızı gördü ve bugün itibarıyla devlet hastanemizin yatak sayısını 500 olarak tescilledi. Açılış pçrogramını yapmayı planlıyorduk ancak pandemi koşulları nedeniyle bir açılış yapamadık. Pandeminin bitmesiyle birlikte inşallah resmi açılışta yaparız” dedi.

Atatürk Devlet Hastanesi özellikle son yıllarda ciddi değişime ev sahipliği yapıyor. Bu değişim kapsamında acil servis bölümü yapılan tadilatlarla değişikliğe uğrayarak acil hastalarının daha rahat hizmete ulaşması sağlandı. Ayrıca yoğun bakım servislerinde de yatak sayısı artırılarak hastalara hizmet verilmeye başlandı. Dünyayı ve Ülkemizi etkileyen korona virüs ile mücadele kapsamında ayrıca pandemi servisi de hizmete sokularak hem ayakta hem de yatan covid hastalarına hizmet verilmeye başlandı.

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