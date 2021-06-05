İki yıldır zam şampiyonu Düzce’nin zam şampiyonu havuç oldu

Doğu Marmara bölgesinde Mayıs ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 35,57 ile havuç olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 54,65 ile sivri biber oldu. Havuç iki yıldır mayıs ayında zam şampiyonu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde Mayıs fiyatı en çok artan ürün yüzde 35,57 ile havuç oldu. Havucu, yüzde 30,07 ile Patates, 14,18 ile şehirlerarası yolcu otobüsü ücreti, yüzde 14,05 ile limon, yüzde 8,78 ile kadın için gömlek oldu.

Fiyatı an düşen ürünler ise şu şekilde sıralarındı; yüzde 54,65 ile sivri biber, yüzde 45,29 ile Çarliston biber, yüzde 34,84 ile taze fasulye, yüzde 29,06 ile domates, yüzde 5,97 ile çocuk ayakkabısı oldu.

Geçen yılda yüzde 40 artış ile yine havuç zam şampiyonu olmuştu.

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