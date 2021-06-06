Pehlivan il il gezip Düzce’nin ürünlerini tanıtıyor

MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Düzce Üniversitesi’nde üretimleri yapılan ürünlerin tanıtım çalışmalarını sürdürüyor. Malatya’dan sonra Diyarbakır’a giden Pehlivan burada ziyaretler yaptı.

MÜSİAD Düzce Şubesi, Düzce Üniversitesi tarafından üretilen ürünlerin tanıtımını üstlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda çeşitli il ziyaretleri yapan MÜSİAD yönetimi, son olarak Diyarbakır’ı ziyaret etti.

Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetim kurulu üyesi Selahattin Aydın, Diyarbakır’da ilk olarak Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun’a ziyarette bulundu. Ardından ise Diyarbakır MÜSİAD Başkanı Mehmet Bozkuş ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiler. Ziyaretlerde Düzce Üniversitesi tarafından üretimi yapılan ürünlerin tanıtımını yapıldı hediye edildi.

Başkan Pehlivan, “Malatya’dan sonra Diyarbakır’a gelerek ürünlerimizin tanıtımını yapmaya devam ediyoruz. Ziyaretlerimizde ürünlerimizden birer paket hediye ettik. Düzce’yi il il gezip tanıtacağız” dedi.

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