Karadeniz Bölgesi’nde 97 kamp alanı bulunuyor En çok kamp alanı Rize’de, en az Kastamonu’da bulunuyor Düzce’de 10 kamp alanı bulunuyor

– Yaz aylarının gelmesi ve korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşların en çok merak ettiği kamp alanları ile ilgili çalışma yapıldı. Bu kapsamda Karadeniz Bölgesi’nde 97 kamp alanı bulunuyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşlar doğal alanlarla buluşmaya başladı. Bu kapsamda ülke genelinde kamp alanları belirlendi. En çok kamp alanı Ege Bölgesi’nde yer alırken, ikinci en çok kamp alanı ise Karadeniz Bölgesi’nde yer alıyor. Karadeniz Bölgesi’nde 97 kamp alanı bulunurken, en çok kamp alanı bulunan şehir ise Rize oldu. Rize’de 17 kamp alanı bulunurken, Artvin, Bayburt, Tokat ve Kastamonu’da ise 1 kamp alanı bulunuyor. İkinci sırayı alan Ordu’da kamp alanı sayısı ise 12 olarak belirlendi. En çok kamp alanı olan şehirlerde üçüncü sırada bulunan Düzce ve Sinop’ta 10’ar kamp alanı bulunuyor. Bolu, Bartın ve Karabük’te kamp alanları sayısı 7 olarak belirlenirken, Giresun’da 5, Samsun ile Amasya’da sayı 4 olarak belirlendi. Zonguldak’ta 3, Çorum ve Gümüşhane’de 2’şer kamp alanı bulunuyor.

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