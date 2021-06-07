Gençler sahilden torbalarca çöp topladı Sahilden araç lastiği bile çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kızılay Genç Gönüllüleri Karadeniz sahilinde çöp topladılar. Sahilde çıkan araç lastiği ise gençleri şaşırttı.

Çevre Günü çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Bu kapsamda Kızılay Düzce Genç Gönüllüleri sahilleri temizledi. Karadeniz’de kışın oluşan aşırı dalgaların, denize atılan çöpleri geri vererek kirlettiği sahil gençler tarafından temizlendi. Gençler Akçakoca sahilinde torbalar dolusu çöp toplarken en dikkat çeken ise sahilde kuma gömülmüş araç lastiğiydi. Lastiği gören gençlerde şaşkınlıklarını gizleyemezken kumları açarak lastiği çıkarttılar.

Akçakoca sahili gençlerin eli ile temizlenmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.