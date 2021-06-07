Ata tohumları meyve verdi

– Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Kaynaşlı İlkokulu okul bahçesinde ata tohumları kullanarak yetiştirilen fidanlar meyve verdi.

Yerel tohum ya da yerli tohum olarak da bilinen ata tohumu, atalarımızın geçmişte kullandığı ve herhangi bir işleme maruz kalmadan, yıllar önceki haliyle kalmış doğal tohumlar Kaynaşlı İlkokulunda okul bahçesinde toprakla buluştu.

Okul Müdürü Cihat Oy'un öncülüğünde gerçekleştirilen ekimde domates, salatalık, biber, patlıcan, çilek, tere, nane, roka, biberiye gibi meyve, sebze ve yeşillikler yetiştiriliyor. Dikilen fidanlar meyve ve sebze vermeye başladı.

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