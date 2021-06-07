Tamir için girdiği kamyonun altında öldü, torunu yara almadan kurtuldu  



Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce),(DHA)DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde arızalanan kamyonu tamir etmek için altına giren İzzet Büyük (56), freni boşalan kamyonun hareket etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Kamyonun bir otomobile çarparak durduğu kazada, araçta bulunan Büyük'ün 6 yaşındaki torunu Çınar, yara almadı.

Olay, Akçakoca Osmaniye Mahallesi Arif Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Arızalanan kamyonu durduran sürücü İzzet Büyük, tamir etmek için aracın altına girdi. Bu sırada freni boşalan kamyon hareket ederek, sürücüyü ezdikten sonra yaklaşık 100 metre ileride park halindeki bir otomobile çarparak durdu. Kaza sırasında kamyonda oturan Büyük'ün torunu Çınar, yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Acil sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde İzzet Büyük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak bölgeye gelen İzzet Büyük'ün yakınları fenalaştı. Kaza sonrası korku içindeki Çınar'ı, babası kucağına alarak sakinleştirdi. Bölgede yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından Büyük'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Akçakoca Ayşenur YAMAN

2021-06-07 17:15:54



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