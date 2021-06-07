2021 Cumayeri yılı olacak

– Düzce’nin Cumayeri ilçesinde Cumayeri Belediye Başkanını göreve gelmesi ile başlayan Millet Bahçesi Mesire Alanı ve Hilal Tepe Mesire alanı projesi çalışmaları hızla devam ediyor.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu’nun ‘’Mesire Alanları’’ projesi kapsamında başlattığı Millet Bahçesi Mesire Alanı ve Hilal Tepe Mesire alanı projesi çalışmaları hızla devam ediyor. 2022 Temmuz ayında bitmesi planlanan projeleri Başkan Koloğlu en ince detayına kadar takip ediyor. Bu kapsamda; İlçenin girişinde yer alan ‘’Millet Bahçesi Mesire Alanı’’ projesi devam ederken, çevre düzeni çalışmaları ön plana çıkıyor. Mesire alanının sağında ve solunda kalan dere yatakları kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturduğundan Başkan Mustafa Koloğlu bu görüntüyü ortadan kaldırmak için düğmeye bastı.



“Cumayeri’mizi güzelleştirmeye devam ediyoruz” diyen Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu açıklamasına şöyle devam etti; “Çalışmalarımız kapsamında Çevrik Mahallemiz deki Güz Deresi için kullanılacak olan 1600 mm çapındaki Menfez borularımız bugün itibari ile teslim aldık. En kısa zamanda çalışmalara başlayıp ’Millet Bahçesi Mesire Alanı’ çevresindeki dere yataklarına bu menfezlerimizi döşeyerek ve üstünü kapatarak bu kötü görüntüyü ve beraberinde oluşan çevre kirliliğini ortadan kaldırıp yeşil alan olarak ilçemize kazandıracağız.’’

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