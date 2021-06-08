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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siyah çeltik suyla buluştu

İHA

Siyah çeltik suyla buluştu

– Hem şeker hem de kolesterol oranı çok düşük olan ve beyaz pirince göre çok daha sağlıklı olan siyah çeltik, Düzce’de yapılan organizasyon ile suyla buluştu. Ünü Türkiye’yi aşan Konuralp pirincinin yanında Düzce'nin Çilimli ilçesi siyah pirinç ile de iddialı olmaya hazırlanıyor.
Son yıllarda ekimi yaygınlaşan siyah çeltik, besleyici değeri çok yüksek, vitamin, mineral, antioksidan ile lif açısından zengin bir besin olarak nitelendiriliyor. Beyaz pirince oranla daha fazla magnezyum ve antioksidan içeren, posa ve protein içeriği de daha yüksek olduğu belirtilen siyah çeltiğin ekimine Düzce’de de başlandı. Çilimli ilçesinde belediyenin de desteği ile yapılan özel alanda ilk defa ekimi yapılan siyah çeltik için organizasyon düzenlendi. Organizasyona Düze Valisi Cevdet Atay, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.
Vali Cevdet Atay siyah çeltik ekimi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Siyah pirincin bir özelliği var. Besin değeri yüksek. Ama bunun en önemli özelliği şeker oranının düşük olması. Şeker hastalarının ve bu tip besinlere ihtiyacı olan insanların ihtiyacını karşılamak için planlanmış. Çilimli Belediye Başkanımız Muhsin Yavuz ve arkadaşlarımız bana bunu söylediler ve benimde çok hoşuma gitti. Daha önce biz İl Özel İdaremizin örnek bir pirinç tarlasını hayata geçirdik. Yaklaşık 15 gün önce damlama sulama yöntemi ile yaptık. Eğer burada ciddi bir verim alırsak siyah pirinçte bunu da ileri ki dönemlerde damlama sulama yöntemine geçirip hatta yılda iki kere verim almasını sağlayacak bir yöntem olduğunu söyledi arkadaşlar. Bu birçok ilde denenmeye başlanmış. Ciddi de başarılı sonuçlar elde edilmeye başlanmış İnşallah bunu da bizim ilimizde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
Ardından organizasyona katılanlar ellerine aldıkları siyah çeltikleri özel olarak oluşturulan alana ekti.

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