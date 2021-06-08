Çarptığı motosikletlinin yaralandığı görünce gözyaşlarını boğuldu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Deniz Koç yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Şeyma Nurten, yerde yatan yaralıyı görünce gözyaşlarını tutamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde D-655 karayolu Karaca kavşağı mevkiinde meydana geldi. Şeyma Nurten yönetimindeki 34 GM 1966 plakalı otomobil, önünde giden Deniz Koç yönetimindeki 81 ABM 003 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Aracından inen Şeyma Nurten, yaralanan sürücüyü görünce ağladı.

Deniz Koç, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bu arada kaza anı, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-06-08 16:38:01



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