Sibel Ersoy Milli takımda

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Muay Thai Federasyonu'nun düzenlediği Gençler Türkiye şampiyonası milli takım seçmelerinde ilimiz sporcusu Sibel Ersoy milli takıma seçildi.

Kuşadası’nda 16 Haziran 2021 tarihleri arasında Muay Thai Federasyonu'nun düzenlediği Gençler Türkiye Şampiyonası milli takım seçmeleri müsabakalarına Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fahri Muay Thai Antrenörü İbrahim Keleş eşliğinde katılan Sibel Ersoy, 60 kilogram alt genç bayanlarda üçüncü olarak milli takıma seçilme hakkı kazandı. Müsabakalar Covid19 Tedbirleri nedeniyle, tüm katılımcılardan PCR negatif test koşulu ile seyircisiz ve açık alanda kurulan ringlerde yapıldı.

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