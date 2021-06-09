Düzce'de 2 bin 400 kişiye evde bakım maaşı verildi

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Mayıs ayında engelli evde bakım maaşı ödemelerini açıkladı.

Her ay engellilerin evde bakımları için ilgili kurumlar tarafından ödemeler gerçekleştiriliyor. Ödemeler kapsamında engelliler evlerde daha rahat bakımı sağlanıyor. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Mayıs ayında engellilerin evde bakım maaş ödeme verilerini açıkladı. Bu kapsamda Mayıs ayında 2 bin 400 kişiye 4 milyon 84 bin 801 lira 21 kuruş engelli evde bakım maaşı ödendi.

Öte yandan Sevgi Evlerinden alınarak koruyucu ailelere teslim edilen çocuklar için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli ödeme sağlanıyor. Bu kapsamda Düzce’de bulunan koruyucu ailelerin Mayıs ayı ödemeleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda Mayıs ayı itibari ile Koruyucu aile sayısı 50 olurken, bu ailelerden yararlanan çocuk sayısı 65 olarak açıklandı. Belirtilen 50 aileye 65 çocuk için 126 bin 86 lira 90 kuruş ödeme yapıldı.

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