Kavşak içinde dönmeye çalışırken otomobil çarptı

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Düzce Akçakoca D655 karayolunda geri dönüşüm malzemesi toplayan yabancı uyruklu şahsa otomobil çarptı. Kazada yabancı uyruklu şahıs yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde D655 DüzceAkçakoca karayolu üzerinde ışıklı kavşakta meydana geldi. Irak uyruklu Buzeyfe Hamed Muhammed Al Dulaımı, 81 MA 0140 plakalı elektrikli bisiklet ile kavşak içinde geriye dönmeye çalışırken M.G.’in kullandığı 34 GF 0972 plakalı otomobil çarptı. Elektrikli bisikletten fırlayan sürücü yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Düzce Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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