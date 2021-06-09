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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanından öğrencilere kariyer notları

İHA

Uzmanından öğrencilere kariyer notları

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi’nin düzenlediği etkinlikte Kariyer Danışmanı Tuba Karadağ İyiokur, bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Zeynep Kömür’ün yaptığı etkinlikte Kariyer Danışmanı Tuba Karadağ İyiokur, öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce yapması gerekenleri ve iş başvurusunda dikkat etmesi gerekenleri anlattı.
Kişinin kendini tanımasının önemini vurgulayarak sözlerine başlayan Tuba Karadağ İyiokur, öğrencilerin aktif bir eğitim hayatı yaşamalarını, öğrenci kulüplerine katılarak etkinlikler düzenlemeleri gerektiğinin altını çizdi. Eğitim hayatı süresince öğrencilerin kariyer hedefi paralelindeki; seminerlere, spor, kültür etkinliklerine, sertifikalı eğitimlere katılarak deneyim kazanmaları tavsiyesinde bulunan İyiokur, deneyim denince sadece iş deneyimi olarak algılanmaması gerektiğinin de altını çizdi.
Hedef belirlemenin kariyer gelişim sürecindeki önemini vurgulayan Tuba Karadağ İyiokur, kariyer gelişiminde; ulaşmak istenen noktanın belirlenmesi, bu yolda eksik yönlerin tamamlanması, aynı yolda giden kişilerin yol haritalarının öğrenilmesi ve gelecek için hazırlanılması gibi çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.
Staj yapmanın önemine değinen Tuba Karadağ İyiokur, öğrencilerin mezun olmadan önce mutlaka bir yabancı dil öğrenmeleri gerektiğini de dile getirdi. Günümüzde üniversite mezunlarının; yüzde 37’sinin tek dil, yüzde 20’sinin iki dil bildiğini yüzde 23’ünün ise Türkçe’den başka bir dil bilmediğini söyleyen İyiokur, günümüzde yabancı dilin olmazsa olmayacaklar arasında olduğunu vurguladı.
İş başvurularında özgeçmişin önemi hakkında da bilgi veren İyiokur, özgeçmişlerin; doğru, açık ve düzgün bir şekille hazırlanması gerektiğini vurguladı. Özgeçmişlerde yer alan özet bilgi kısmının önemini dile getiren İyiokur, işe giren adayların özgeçmişlerinin yüzde 58’inde özet bilgi olduğunu, özet bilgi içerisinde de kişilerin; gelecek planlarından, hedeflerinden, öne çıkan başarılarından, güçlü yanlarından bahsedebileceğini ifade etti.
İşverenler en çok sorumluluk sahibi olan ve alanında, sektöründe bilgi sahibi olan aday bulmakta zorlandığını söyleyen kariyer Danışmanı Tuba Karadağ İyiokur, kişilerin öz geçmişlerini öne çıkarmaları için; dolu ve güçlü yönlerini, özet bilgi alanını, detaylı iş deneyimi, yetenekler alanını, uygunluk puanı, özet bilgi alanı, başvuruya özel ön yazı gibi alanların mutlaka doldurulması gerektiğini ve özgeçmişin sık sık güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.
Öğrencilerden gelen soruları da içtenlikle yanıtlayan Tuba Karadağ İyiokur, katılımcılara ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

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