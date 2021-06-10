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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis uyuşturucu satıcısının evine baskın yaptı

İHA

Polis uyuşturucu satıcısının evine baskın yaptı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişinin evine operasyon yaptı. Operasyonda şahsın evinde birçok uyuşturucu madde ve silahlar yakalandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması sonucunda Düzce Merkeze bağlı Orhangazi Mahallesi’nde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Şahsın evine operasyon yapan ekipler, aramada ise 30 gram toz esrar maddesi, 8 gram metamfetamin maddesi, 13 adet sentetik ecza (hap), 2 adet cam pipo, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 18 adet 7,65 mm fişek ve 9 adet 50 TL’lik sahte olduğu anlaşılan 450 TL para ele geçirildi.
Yakalanan şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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