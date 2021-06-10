Bolu´da satılan aracın motoruna giren yavru kedi, Düzce´ye geldi



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- BOLU´da satılan bir aracın motor kısmına giren ve Düzce´ye gelen yavru kedi itfaiye ekibince araçtan çıkarıldı. İtfaiyecilerin kurtarma operasyonunu haberlerde gören oto galericiler, Düzce´ye gelerek kediyi teslim aldı.

Düzce´de, önceki gün hafif ticari aracın motor kısmına giren yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahibi bulunmayan kedi itfaiye müdürlüğüne götürülerek beslendi. Kedinin kurtarılma anlarını haberlerde gören Bolu´da oto galericilik yapan Mustafa Samurkaş ve Musa Alagöz, kedinin kendilerine ait olduğunu anlayınca Düzce´ye geldi. Bolu´da satılan hafif ticari aracın içinde Düzce´ye kadar geldiği anlaşılan kedi, itfaiyeciler tarafından sahiplerine teslim edildi.

Mustafa Samurkaş ve Musa Alagöz yavru kedi ve annesine Bolu'da işlettikleri oto galeri firmasının bahçesinde baktıklarını söyledi. Samurkaş kedilerinin bulunduğu için mutlu olduklarını belirterek, "Oto galeri firmamızın bahçesinde kaybettiğimiz yavru kedimiz, sattığımız aracın kaputuna gizlenerek Düzce'ye kadar gelmiş. Yavru kediyi çıkan haberlerde tanıdık. Hem şaşırdık hem de çok mutlu olduk. Düzce'ye gelirken yanımızda yavru kedinin annesini de getirdik. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeline kedimizi kurtarıp himaye altına aldıkları için çok teşekkür ederiz." dedi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman yavru kediyi yuvasına kavuşturdukları için mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Yavru kediye itfaiye bahçesinde 4 gün titizlikle bakıyorduk. Bolu´da başlayan macera Düzce´de bitti. Sahibine kavuştuğu için mutluyuz." diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-06-10 14:03:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.