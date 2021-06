Dönüş yapamaya çalışan ticari araç ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

– Düzce’de meydana gelen kazada çıkmaz sokağa dönmeye çalışan hafif ticari araç ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, C.Ç.’nin kullandığı 81 AJ 452 plakalı Renault marka hafif ticari araç, Aydınpınar Caddesinde çıkmaz sokağa dönerken karşı yönden gelen K.M.’ın kullandığı bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yere savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı bisiklet sürücüsü K.M. ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından an ve an kaydedildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsünün çıkmaz sokağa dönme anı ve bisiklet sürücüsü ile çarpışma anı ve çarpışma sırasında bisikletin tekerlerinin havaya fırladığı anlar güvenlik kamerası tarafından an ve an kaydedildi.

