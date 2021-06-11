İnşaattan demir çalarken polisleri fark eden hırsız dereye atlayarak kaçmaya çalıştı Derede kıskıvrak yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Düzce’de farklı zamanlarda yapılan hırsızlık olaylarından dolayı aranan şahıs, gece saatlerinde inşaattan demir çalarken fark ettiği polis ekiplerinden dereye atlayarak kaçmaya çalıştı. Şahsın peşini bırakmayan ekipler, şahsı derede kıskıvrak yakaladı. Şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre değişik zamanlarda kent merkezinden gerçekleşen motor hırsızlığının şüphelisi olarak aranan M.Ç. isimli şahıs, gece saatlerinde Kiremitocağı’nda bulunan bir inşaattan demir çalmaya çalıştı. Bu sırada devriye atan polisleri gören M.Ç. hemen olay yerinden kaçarak yakında bulunan dereye atladı. Ancak şahsın peşini atladığı derede bırakmayan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri dereye girerek şahsı kovalamaya başladı. Derenin etrafını saran ekiplerinde desteği ile M.Ç. isimli şahıs, polisten kaçmak için atladığı derede kıskıvrak yakalandı. Ekipler şahsın yapılan GBT sorgusunda çeşitli suçlardan dolayı da arama kaydı olduğunu belirlediler. M.Ç. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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