İş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi

– Düzce Ticaret ve Sanayi Odası personeline yönelik iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi verildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen, İş Sağlığı ve İş Güvenliği eğitim seminerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Merve Gül Ertuğral ve Çise Akgöz’ün anlatımıyla Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Personeline yönelik gerçekleşen eğitim seminerine, Çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar, meslek hastalıklarının sebepleri, ilkyardım ve biyolojik ve psikososyal risk etmenleri konularını ele alındı. Eğitim semineri, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak personele yönelik uygulamaların ve deneyimlerin paylaşıldığı soru cevap şeklinde devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.