Bilim merkezi özel idareye devredildi

Düzce Belediye Meclisi Haziran ayı ikinci oturumunda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Düzce Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Haziran ayı ikincisi toplantısı yapıldı. Belediye Meclis Başkan Vekili Mesut Sancaklı başkanlığında yapılan toplantıda birinci oturumda komisyonlara havale edilen 10 gündem maddesi oylandı.

Meclisin en dikkat çekici maddelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi’nin Bilim Merkezi yapılması için İl Özel İdare’sine tahsis edilmesi oldu. Kararın ardından Bilim Merkezinde Düzceli çocukların bilim ve teknoloji ile buluşmasının önünün açılması sağlandı.

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantı sona erdi.

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