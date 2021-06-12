Dezavantajlı kadınlar için istihdam anlatıldı Kadın Kooperatifleri SODEM eğitiminde buluştu

Düzce Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi kadınları kadın istihdamına teşvik etmek ve ürettikleri ürünlerden gelir elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin katılımlarıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Düzce Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nda gerçekleştirilen eğitime Düzce Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Sibel Şahin, ilde bulunan kadın kooperatiflerinin yönetim kurulu üyeleri, üyeleri ve kadınlar katıldı. Eğitim toplantısı ile kadınların sorunlarına yönelik olarak SODEM’in yaptığı çalışmalar Vakıf Müdürü Sibel Şahin tarafından kadın kooperatiflerinin üyelerine ve katılımcı kadınlara anlatıldı. Ayrıca SODEM mesleki eğitim kursları ve kurs alanlarını da gezen kadınlar, buralarda verilen eğitimleri daha yakından gördü. SODEM’in ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kadınlara yönelik çalışmalarında anlatıldığı eğitimde katılımcı 103 kadın, İl Genel Meclis Salonunda gerçekleşen kadın istihdamı bilgilendirme eğitimine girdiler. Eğitimde kooperatifler hakkında ve SODAM Meslek Edindirme kursları hakkında katılımcı kadınlara bilgi verildi.

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