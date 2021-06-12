Korona virüs kahramanları streslerini rafting ile attı 81 ilden gelen sağlıkçılar raftingde buluştu Sağlık çalışanları pandemide yaşadıklarını adrenalini dorukta yaşayarak unuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüs kahramanları streslerini rafting ile attı 81 ilden gelen sağlıkçılar raftingde buluştu Sağlık çalışanları pandemide yaşadıklarını adrenalini dorukta yaşayarak unuttu

İHA

Korona virüs kahramanları streslerini rafting ile attı 81 ilden gelen sağlıkçılar raftingde buluştu Sağlık çalışanları pandemide yaşadıklarını adrenalini dorukta yaşayarak unuttu

– Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Düzce'de buluşan sağlık çalışanları, rafting ile korona virüse karşı verdikleri zorlu mücadelenin stresini attı.

Düzce'de, korona virüs sürecinde salgının seyrinin değişmesinde büyük etkeni olan sağlık çalışanları, kendileri için hazırlanan özel bir etkinlikte stres attı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 162 sağlık çalışanı, Cumayeri’nde düzenlenen rafting etkinliğinde doyasıya eğlendi. Normalleşmenin başlaması ile birlikte düzenlenen etkinliğe sağlık çalışanları yoğun bir katılım sağladı. Rafting yaparak adrenalin yaşayan sağlık çalışanları, zorlu pandemi sürecinin ardından, rafting etkinliği ile streslerini attıklarını söylediler. Sağlık çalışanlarının stres atması için etkinliği düzenleyen Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, sağlık çalışanlarının mutlu olmasını sağladıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, ”Düzce’de Melen Çayındayız. Bugün rafting yapacağız. 81 İlden burada sağlıkçılarımızı bir araya getirdik. Bugün onları misafir edeceğiz. Pandemi sürecinde yeterince yoruldular bunaldılar. Buradan Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Fahrettin Koca olmak üzere bütün doktor, hemşire, tekniker, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ne bütün hizmetlilerine kadar şükranlarımızı buradan iletiyoruz. Sağlıkçılarımız adına inşallah hep beraber güzel bir etkinlik yapacağız. Melen Çayı’nı coşturacağız. Eğleneceğiz, eğlendireceğiz güzel keyifli bir gün yaşayacağız. Bütün sağlıkçılarımızın bu yorgunluğunu bir nebze attırabilirsek ne mutlu bize” dedi.

“Normalleşme ile eğlenceli dakikalar geçirmek için buraya geldik”
Rafting etkinliği için davet alarak Düzce’ye gelen Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Sağlık Memuru ve Genç MemurSen Başkanı Haki Kır, “Şu anda enerjiğiz. Heyecanlı hissediyoruz. Uzun bir pandemi sürecini atlattık. Daha sonra Düzce’de Birol Bey tarafından davet edildik. Eskişehir’den çıktık geldik. Diğer illerden gelen arkadaşlar ile burada kaynaştık. Kendisi çok misafirperver. Güzel bir gün olacak. Eğleneceğiz. Stresimizi atacağız burada. Pandeminin başından bu güne kadar özellikle biz sağlık personelleri olarak çok yorulduk. Bu pandeminin yükü bizde çok ağır geçti. Pandemi de en ağır etkilenen grup sağlık personelleridir. Normalleşmeye yavaş yavaş başladık. Böyle bir etkinliğin bize çok iyi geleceğini düşünüyoruz” dedi.

“Pandeminin ağır yükleri altında çalışırken, böyle eğlenceli bir fırsat yakaladık”
Rafting ile yaşadıkları zorlu sürecin stresini attığını ifade eden hemşire Sultan Adıgüzel, “Pandeminin ağır yükleri altında çalışırken, böyle bir eğlence fırsatı yakaladık. Normalleşmeye başladığımız bu süreçte. Birol Beye bu nazik daveti için teşekkür ediyoruz. Daha sonra bizleri buraya kadar getiren Eskişehir Sağlık Sen üyelerine ve başkanına teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dezavantajlı kadınlar için istihdam anlatıldı Kadın Kooperatifleri SODEM eğitiminde buluştu
YEREL HABERLER Dezavantajlı kadınlar için istihdam anlatıldı Kadın ...
Çocuklar gönüllerince eğlendiler
YEREL HABERLER Çocuklar gönüllerince eğlendiler
Vali Atay, aile ziyaretlerinde çocukları unutmuyor
YEREL HABERLER Vali Atay, aile ziyaretlerinde çocukları unutmuyor
Yasaklarda şehirlerarası araç ile seyahat yasak
YEREL HABERLER Yasaklarda şehirlerarası araç ile seyahat yasak
Aydınpınar tozdan kurtuluyor
YEREL HABERLER Aydınpınar tozdan kurtuluyor
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Üniformalarıyla dünya evine girdiler
YEREL HABERLER Üniformalarıyla dünya evine girdiler
Düzce’nin tarihi, kültürü ve turizm değerleri tanıtılacak Pandeminin izleri festivalle silinecek
YEREL HABERLER Düzce’nin tarihi, kültürü ve turizm değerleri ...
Yaz spor akademisi çocukları bekliyor
YEREL HABERLER Yaz spor akademisi çocukları bekliyor
Bilim merkezi özel idareye devredildi
YEREL HABERLER Bilim merkezi özel idareye devredildi
Kızılayın 153. Yılını 153 fidan dikerek kutladılar
YEREL HABERLER Kızılayın 153. Yılını 153 fidan dikerek kutladılar
Olağan kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Olağan kurul toplantısı yapıldı
İş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER İş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirildi
Alkollü araç kullanan avukat, ceza yazan polislere isim sordu
YEREL HABERLER Alkollü araç kullanan avukat, ceza yazan polislere ...
Milli sporculardan, Şenol Güneş ve öğrencilerine marşlı bayraklı destek
YEREL HABERLER Milli sporculardan, Şenol Güneş ve öğrencilerine ...
Pandemi dönemi öğrencilere yaradı Öğrenciler okullarından uzak kaldıkları dönemde yazdıkları hikayeler kitap oldu
YEREL HABERLER Pandemi dönemi öğrencilere yaradı Öğrenciler ...
Yasak caddeye giren otomobil çukura düştü El birliği ile otomobil kurtarıldı
YEREL HABERLER Yasak caddeye giren otomobil çukura düştü El birliği ...
Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
Mutfak sanatları yakında açılıyor
YEREL HABERLER Mutfak sanatları yakında açılıyor
Tarlalara suyun ulaşması için çalışıyorlar
YEREL HABERLER Tarlalara suyun ulaşması için çalışıyorlar
Vali Atay Özel İdarede incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Atay Özel İdarede incelemelerde bulundu
İnşaattan demir çalarken polisleri fark eden hırsız dereye atlayarak kaçmaya çalıştı Derede kıskıvrak yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER İnşaattan demir çalarken polisleri fark eden hırsız ...
Dönüş yapamaya çalışan ticari araç ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Dönüş yapamaya çalışan ticari araç ile bisiklet ...
Düzce’de köy yolları beton oluyor 15 kilometrelik yolun 4 kilometresi tamamlandı
YEREL HABERLER Düzce’de köy yolları beton oluyor 15 kilometrelik ...