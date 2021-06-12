Korona virüs kahramanları streslerini rafting ile attı 81 ilden gelen sağlıkçılar raftingde buluştu Sağlık çalışanları pandemide yaşadıklarını adrenalini dorukta yaşayarak unuttu

– Türkiye’nin dört bir yanından gelerek Düzce'de buluşan sağlık çalışanları, rafting ile korona virüse karşı verdikleri zorlu mücadelenin stresini attı.



Düzce'de, korona virüs sürecinde salgının seyrinin değişmesinde büyük etkeni olan sağlık çalışanları, kendileri için hazırlanan özel bir etkinlikte stres attı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 162 sağlık çalışanı, Cumayeri’nde düzenlenen rafting etkinliğinde doyasıya eğlendi. Normalleşmenin başlaması ile birlikte düzenlenen etkinliğe sağlık çalışanları yoğun bir katılım sağladı. Rafting yaparak adrenalin yaşayan sağlık çalışanları, zorlu pandemi sürecinin ardından, rafting etkinliği ile streslerini attıklarını söylediler. Sağlık çalışanlarının stres atması için etkinliği düzenleyen Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, sağlık çalışanlarının mutlu olmasını sağladıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, ”Düzce’de Melen Çayındayız. Bugün rafting yapacağız. 81 İlden burada sağlıkçılarımızı bir araya getirdik. Bugün onları misafir edeceğiz. Pandemi sürecinde yeterince yoruldular bunaldılar. Buradan Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Fahrettin Koca olmak üzere bütün doktor, hemşire, tekniker, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’ne bütün hizmetlilerine kadar şükranlarımızı buradan iletiyoruz. Sağlıkçılarımız adına inşallah hep beraber güzel bir etkinlik yapacağız. Melen Çayı’nı coşturacağız. Eğleneceğiz, eğlendireceğiz güzel keyifli bir gün yaşayacağız. Bütün sağlıkçılarımızın bu yorgunluğunu bir nebze attırabilirsek ne mutlu bize” dedi.



“Normalleşme ile eğlenceli dakikalar geçirmek için buraya geldik”

Rafting etkinliği için davet alarak Düzce’ye gelen Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Sağlık Memuru ve Genç MemurSen Başkanı Haki Kır, “Şu anda enerjiğiz. Heyecanlı hissediyoruz. Uzun bir pandemi sürecini atlattık. Daha sonra Düzce’de Birol Bey tarafından davet edildik. Eskişehir’den çıktık geldik. Diğer illerden gelen arkadaşlar ile burada kaynaştık. Kendisi çok misafirperver. Güzel bir gün olacak. Eğleneceğiz. Stresimizi atacağız burada. Pandeminin başından bu güne kadar özellikle biz sağlık personelleri olarak çok yorulduk. Bu pandeminin yükü bizde çok ağır geçti. Pandemi de en ağır etkilenen grup sağlık personelleridir. Normalleşmeye yavaş yavaş başladık. Böyle bir etkinliğin bize çok iyi geleceğini düşünüyoruz” dedi.



“Pandeminin ağır yükleri altında çalışırken, böyle eğlenceli bir fırsat yakaladık”

Rafting ile yaşadıkları zorlu sürecin stresini attığını ifade eden hemşire Sultan Adıgüzel, “Pandeminin ağır yükleri altında çalışırken, böyle bir eğlence fırsatı yakaladık. Normalleşmeye başladığımız bu süreçte. Birol Beye bu nazik daveti için teşekkür ediyoruz. Daha sonra bizleri buraya kadar getiren Eskişehir Sağlık Sen üyelerine ve başkanına teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

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