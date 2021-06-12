Öğrencilerin Tübitak sergisi büyük ilgi gördü

Bakan Koca açıkladı! Aşı programına bir grup daha dahil edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı Tübitak 4006 Bilim Fuarı açıldı. 22 projenin yer aldığı sergi ilgi gördü.

20202021 eğitim öğretim yılının sonu gelirken öğrencilerde yaptıkları projeleri sergiliyorlar. Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Tübitak 4006 Bilim Fuarı’da okul bahçesinde açıldı. 22 projenin yer aldığı fuarda öğrenciler araştırma ve bilim projelerini hem sergiledi hem tanıttı. Fuar ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezilerek büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.