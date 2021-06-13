Dünya Şampiyonuna Türkiye lideri firmadan destek Türkiye’nin en büyük elektrikli araçlar üreticisi Dünya şampiyonuna sponsor oldu

– Muay Thai’de 4 dünya şampiyonluğu bulunan Bediha Taçyıldız, Türkiye’nin en büyük elektrikli araçlar üreticisi Volta Motor ile sponsorluk anlaşması yaptı. Anlaşma ile birlikte Dünya şampiyonu olan Bediha Taçyıldız, artık ringlere daha güçlü çıkacağını belirterek Volta Motor’a teşekkür etti. Bediha Taçyıldız ayrıca kendi ağırlığında dünyanın en iyi olduğunu belirterek yaklaşan Dünya şampiyonluğun da rakibi olmadığını da belirtti.

Muay Thai’de dünya markası olan, 4 Dünya ve 3 Avrupa Şampiyonluğu bulunan ve Türkiye Muay Thai tarihinin en başarılı kadın sporcusu olan 24 yaşındaki Bediha Taçyıldız, Türkiye’nin en büyük elektrikli araç markası olan Volta Motor'la sponsorluk anlaşması imzaladı. Volta Motor Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Volta Motor Fabrikası’nda imzalanan sponsorluk anlaşması ile Bediha Taçyıldız, "Mustafa beye Volta Motor ailesine bana destek sağladıkları için teşekkür ederim. Türk Muay Thai tarihi boyunca en büyük sponsorluğu alan tek sporcu benim. Bununla da ayrı gurur duyuyorum. Bundan sonraki spor hayatımda Volta Motor ile daha büyük başarılara imza atacağımı biliyorum. Bizim sporumuzda desteğimizin olduğunu bilmek çok önemli. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyum, çok teşekkür ediyorum. Şu anda 4 Dünya, 3 Avrupa şampiyonluğum var. Aralık ayında da Dünya şampiyonası var. Orada da Dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Kendi ağırlığımda Muay Thai’nin 1 numarası benim. Bunu rakiplerimde diğer ülkelerde biliyor” dedi.

Başarılı sporcunun daha verdikleri destekle daha büyük başarılar kazanmasını dilediklerini belirten Volta Motor kurucu ortağı Mustafa İnci, “Ülkemizin bayrağını dünyada dalgalandıran genç sporcu kardeşimize destek olmak amacıyla bu sponsorluk anlaşmasına imza attık. Bundan sonraki spor hayatında daha büyük başarılara imza atmasını sağlamak için elimizden gelen desteği sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Açıklamaların ardından imzalanan sponsorluk anlaşması sonrasında Volta Motor ortağı Mustafa İnci ile birlikte fabrikayı gezen Taçyıldız, fabrikada işçilerle sohbet ederek, üretilen elektrikli araçlar hakkında bilgi aldı.

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