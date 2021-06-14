Düzce’de turizm canlandırmak için çalışıyor

– MÜSİAD Düzce Şube Başkanı Vefa Pehlivan, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya gelerek ilde yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği Düzce Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile bir araya geldi. Ziyarette Pehlivan, Düzce’de yapacakları projeler ile karavan park ve yayla turizmi hakkında istişarelerde bulundu.

Vefa Pehlivan, “Nazik misafirperverliği için bakanımıza teşekkür ediyoruz. Güzel istişarelerde bulunduk. İlimiz adına yapacağımız çalışmaları paylaşma fırsatı bulurken bir yandan da Düzce Üniversitesi işbirliği yaptığımız çalışmalar ve ürünler hakkında bilgiler aktardım” ifadelerinde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de, yapılacak olan çalışmalara kendisinin de elinden geldiğince destek olacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.