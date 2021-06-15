Atıl fabrikanın malzemelerini çalarken suçüstü yakaladılar

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce'de atıl haldeki fabrikanın malzemelerini sökerek çalmaya çalışan 2 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Merkeze bağlı Tokuşlar mevkiinde bulunan atıl durumdaki fabrikada hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayın yaşandığı bölgeye gitti. Atıl durumdaki fabrika içine giren ekipler, içeride 2 kişinin fabrikanın malzemelerini sökmeye çalıştığını tespit etti. Polisleri görünce kaçmaya çalışan şahıslardan 1'i yakalanarak gözaltına alınırken, kaçan diğer şahsın yakalanması için ise çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.