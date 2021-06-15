İstanbul caddesinde 24 saat çalışma olacak

“Şehrin Kalbinde Büyük Dönüşüm” sloganıyla başlatılan “Kent Estetiği Projesi”nde doğal taş örme çalışmalarına başlandı. GPS ölçümleri yapılarak başlanan çalışmalar 24 saat esasına göre ilerleyecek.

Cedidiye Meydanı ve Millet Bahçesini birbirine bağlayacak olan 'Kent Estetiği Projesi'nde doğal taş örme çalışmalarına başlandı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yakından takip ettiği ve alt yapı çalışmaları kısa sürede tamamlanan İstanbul Caddesinde ekipler 24 saat esasına göre çalışacak.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta başı itibariyle bölgede GPS ölçümlerini tamamlayarak, doğal taşları örmeye başladı. Mansur Bayram Caddesi girişinden itibaren başlanan örme işleminde ilk bölüm Malatyalı Pasajının bulunduğu alana kadar devam edecek.



Gündüz orta bölüm, akşam dükkan önleri

Cadde üzerindeki çalışmalar esnaf ve vatandaşları en az rahatsız edecek şekilde ilerleyecek. Vatandaş ve esnafların dükkanlara rahat giriş çıkış yapmaları için gündüz orta bölümde, akşam ise dükkan önlerindeki bölümlerin taş örme işlemleri gerçekleştirilecek.

13 bin metrekarelik alanda yapılacak taş döşeme işleminin sağlıklı şekilde yürütülmesi adına hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Başkan Dr. Faruk Özlü, “Geçtiğimiz haftalarda, tam kapanma dönemini fırsata çevirerek Kent Estetiği Projemizin altyapı çalışmalarını tamamlamıştık. Bu çalışmayı o döneme gerçekleştirmemizin nedeni, vatandaş ve esnaflarımızı mağdur etmemekti. Altyapı çalışmalarımızın ardından, üst yapıyla ilgili son hazırlıklarımızı da tamamladık. Doğal taşların döşenmesinin yanında ağaç dikim ve sokak mobilyaları da yerleştirilmeye başlanacak. Çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Millet Bahçesinden itibaren İstanbul Caddesi boyunca ilerleyecek ve Cedidiye Meydan Projesi ile taçlanacak olan çalışmalarımızın tamamlanmasıyla çok daha farklı ve modernize edilmiş bir şehre uyanacağız” dedi.

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