Vali Atay, yağış sonrası evi zarar gören aileyi ziyaret etti

– Düzce’de etkili olan sağanak yağış sonrasında Muradiye Mengencik köyünde evi zarar gören Yılmaz ailesine, Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.

Düzce’de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış bir çok noktada su baskınlarına neden olurken, Muradiye Mengencik köyünde bir evde zarar meydana geldi. Zarar gören evde AFAD ekipleri tarafından inceleme yapıldığı esnada Düzce Valisi Cevdet Atay, aileyi ziyaret etti. Vali Atay beraberindeki heyet ile birlikte köye giderek Yılmaz ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Zarar gören noktada incelemelerde bulunan Vali Atay, ailenin ihtiyaçlarının giderilmesi için kurum amirlerine talimat verdi.

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