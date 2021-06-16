Düzce Üniversitesi 4 Ekim’de açılıyor

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yYüz yüze eğitim 4 Ekim’de başlayacaklarını bildirdi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, pandemi nedeni ile uzun bir süre yüz yüze eğitime başlayamadıklarını belirterek, 4 ekimde okulların açılacağını duyurdu. Çakar “İnşallah ekim ayında başlayacağız. 13 Eylül’de üniversitelerde eğitimin başlayacağı bir tarih. Eylülün son haftasında ders kayıtları oluyor ama sınavlardan sonra belli olacak. Tüm bölümlere 56 bin öğrenci alacağız. Toplamda 32 bin öğrenci olacağız” ifadelerini kullandı.

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