Milli Eğitim’in online seminerleri başladı

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– Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi tarafından yürütülen Bilge Liderlik Akademisi online seminerleri başladı. Seminerlerde 20 farklı alanda 20 konu başlığı ile öğretmenler bir araya gelecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi arasında geçtiğimiz aylarda işbirliği protokolü imzalanmış, Bilge Liderlik Akademisi eğitimleri yapılması kararlaştırılmıştı. Karar sonrasında daha önce gerçekleştirilen seminerler Haziran 2021 döneminde 20 farklı alanda 20 konu başlığında tekrar başladı.

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