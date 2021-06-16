Telafide bende varım koordinasyon toplantısı düzenlendi

– Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 5 Temmuz – 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak telafi eğitimleri öncesinde koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıda faaliyetler ve etkinlikler görüşüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda eğitimde fırsat adaletini sağlamak, okullar arasındaki başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak, Covid19 salgını sürecinde gerçekleştirilen seyreltilmiş, uzaktan eğitim faaliyetlerinin sona erdiği yaz tatili döneminde çocukların fiziksel, sosyalduygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla "Telafide Ben de Varım" Programı hazırlandı. Bu kapsamda Düzce’de okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören çocuklar için 5 Temmuz 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek program kapsamındaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinlikler Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığındaki İl Koordinasyon Kurulu toplantısında değerlendirildi.

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