Düzce’de aşılama alanları belirlendi

– Düzce Valiliği Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şehrin dört bir yanında aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirterek tüm hastane ve sağlık merkezlerinde aşılama noktalarının oluşturulduğunu açıkladı.

Düzce Valiliği’nin koordinesinde Düzce’de aşılama noktaları belli oldu. Tüm sağlık tesislerinin temsilcileri ile yapılan toplantı sonrasında Düzce’de tüm hastane ve sağlık merkezlerinde aşılama çalışmaları yapılacak. Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada: “ Normalleşme döneminde kısıtlamaların giderek azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı ve yaygın aşılama ile güçlendirilmiş bir uygulama hedefliyoruz. Bu bağlamda, Valiliğimiz koordinesinde; Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi, İlçe Entegre Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezi (Sağlıklı Hayat Merkezi), Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Merkezlerinde Covid19 aşısı yapılmaktadır. 40 Yaş üzeri tüm vatandaşlarımız, 40 yaş altında ise SGK ‘ya kayıtlı (20 yaşa kadar) ve kronik rahatsızlığı olan tüm vatandaşlarımıza aşı hizmeti verilmektedir. 1.OSB, 2.OSB, Gümüşova OSB ve fabrikalarda mobil aşılama hizmetlerimiz planlama dâhilinde yapılmaktadır. Haftasonu ise; Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi, İlçe Entegre Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezi (Sağlıklı Hayat Merkezi) aşılama işlemleri devam edecektir” ifadelerinde bulunuldu.

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