Başkan Koloğlu, İSKİ ile bilgi alışverişinde bulundu

– Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere İSKİ’yi ziyaret etti.

Cumayeri’nde çeşitli projeler önümüzdeki dönemlerde yapımına başlanacak. Bu kapsamda Cumayeri Belediye Başkan Mustafa Koloğlu İstanbul’a giderek ziyaretlerde bulundu. İlk olarak İSKİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Adem Şanlısoy'u ziyaret eden Koloğlu, daha sonra Atıksu İnşaat Dairesi Başkanı Mahmut Karaman’ı ziyaret etti. Cumayeri’nde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunan Başkan Koloğlu, her iki daire başkanına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

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