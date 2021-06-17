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Yoğun yağmurda dereler taşınca tarım arazilerini su altında kaldı Tarladaki mahsulleri su altında kalan vatandaşlar yardım bekliyor Evlerine sular içinden geçmek zorunda kalan vatandaşlar, dere yatağının değiştirilmesi istiyor

İHA

Yoğun yağmurda dereler taşınca tarım arazilerini su altında kaldı Tarladaki mahsulleri su altında kalan vatandaşlar yardım bekliyor Evlerine sular içinden geçmek zorunda kalan vatandaşlar, dere yatağının değiştirilmesi istiyor

– Düzce’de hafta sonundan itibaren etkili olan yağmur yağışı ile taşan dere yatakları, Doğanlı Köyü’nde bulunan derenin tarım arazilerini sular altında kalmasına sebep oldu. Mahsulü sular altında kalan vatandaşlar, dere yatağının değiştirilmesi yetkilerilerken yardım istedi.
Düzce’de hafta sonundan bu yana yağan yoğun yağmur yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yağmurların ardından Merkeze bağlı Doğanlı Köyünde taşan dere yatağı ise etrafında bulunan tarım arazilerini sular altında bıraktı. Tarlada mahsulü sular altında kalan vatandaşlar ise hem hem evlerine gidebilmek hem de bahçelerine gidebilmek için taşan dere sularından taştan taşa atlayarak ve suya girerek geçmek zorunda kaldı. Her yıl benzer durumları yaşayarak zarar gördüklerini belirten vatandaşlar, dere yatağının değiştirilmesi için yetkilerden yardım beklediklerini dile getirdiler.

Her yıl aynı mağduriyeti yaşıyorlar
Sel sularının her yıl aynı zararı verdiğini belirten Hamdiye Demirkapı, “Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Evlerimizin önünden geçen dere her yıl taşarak bin bir zorlukla ektiğimiz mahsullerimize zarar veriyor. Dağ köylerinde köylüler, köylerinden geçen derelerin yatağını bu dereye bağlamışlar. Bu derede u kadar suyu kaldırmıyor ve taşıyor. Her yıl ektiğimiz mahsulün sular altında kalmasından bıktık. Ayrıca evlerimizde taşan suların diğer tarafında kaldı. Bu nedenle evimize ancak paçalarımızı sıvayıp suya girerek geçebiliyoruz. Sayın valimizden sorunumuza çözüm bulmasını istiyoruz. Dere yatağında yılanlarda var. Korkuyoruz suya girerken ama yapacak bir şey yok. Mecburuz” dedi.
Taşkın suları evlerine dayandı
Taşkın suları sebebiyle evlerine girmekte zorlandıklarını belirten Emine Demirkapı ise, "Evlerimize giremiyoruz. Her yer battı. Hastamız hastanede yatıyor. Acil durum olsa buradan nasıl geçeceğimizi bilemiyoruz” dedi.

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