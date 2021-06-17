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110 yıllık okulun satılacağını duyan mahalleli ve veliler okula koştu Okul önünde toplanarak satışa tepki gösteren veliler validen yardım istedi

İHA

110 yıllık okulun satılacağını duyan mahalleli ve veliler okula koştu Okul önünde toplanarak satışa tepki gösteren veliler validen yardım istedi

– Düzce’nin Şerefiye Mahallesi’nde bulunan İsmet Paşa Ortaokulu, arsası ile beraber ihale ile satışa çıkartıldı. İhale şartlarını duyan mahalle sakinleri ve okulda öğrencileri bulunan veliler okulun önünde bir araya gelerek okulun satışına tepki gösterdi.
Düzce’nin Şerefiye Mahallesi’nde 1911 yılında kurulan ve binlerce öğrenciyi mezun eden 110 yıllık İsmetpaşa Ortaokulu, ikili eğitim sistemi ile eğitim veren Düzce’deki tek kuruluş olunca İl Özel İdaresi tarafından başka bir binaya taşınması ve arazinin satılması gündeme geldi. Yapılan plan değişikliği sonrasında arsa ihale usulü ile satışa çıkartılması kararlaştırıldı. Yapılan plan değişikliği sonrasında arsa ihale usulü ile satışa çıkartılması kararlaştırıldı. Okul önünde bir araya gelen Okul Aile Birliği ve Şerefiye Mahallesi sakinleri, 110 yıllık bir tarihe sahip olan okulun yıkılmaması ve arsasının ranta dönüştürülmemesini dile getirerek, “Düzce Valisi Cevdet Atay ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’den destek bekliyoruz” dediler.

“Tarihi hafıza zarar görecek”
Satış işleminin Düzce’nin tarihi hafızasına zarar vereceğini kaydeden Düzce Belediyesi’nin eski meclis üyesi İrfan Dursun, “Okulumuz henüz Cumhuriyet ilan edilmeden 1911 yılında eğitim öğretim hayatına başlamış, günümüze kadar gelmiştir. Şehrimizin faaliyette olan en eski okuludur. Binlerce mezun vermiş ve her daim adından başarıyla söz ettirmiştir. Okulun mezunları hem şehrimize hem de ülkemize bir çok hizmetler vermiştir. İsmetpaşa Ortaokulu bir tarih ve bir çınardır. Bu kentin belleği ve anılarıdır. Şimdilerde söz konusu okul yıkılmak istenmektedir. Sadece yıkılmakta değil arsası satılarak bu tarihi kimlik tamamen yok edilecektir" dedi.

Mahalleli satıştan haberdar değil
Mahallelinin satış kararından haberdar olmadığını söyleyen Dursun, “Peki süreç nasıl işlemiştir. Önce Milli Eğitim Müdürlüğü tapu sahibi olan Özel İdare’ye mevcut okulun yetersiz olduğunu bildirmiştir. İl Genel Meclisi düşünmüş, buradan nasıl en büyük rant elde edilir diye tartışmış ve sonunda her zaman olduğu gibi imar planı değişikliği akıllarında bir lamba gibi yanmıştır. Yine imar planı ranta kurban olacaktır. Çözüm imar planında parsel tahsisini eğitim alanından ticaret alanına dönüştürmek olmuştur. Peki bu değişikliği kim yapacak? Kentin insanlarının seçmiş olduğu Belediye Meclisi üyeleri. Hoop plan tadilatı hazır. Artık eğitim alanı gitmiş yerine ballı bir ticaret alanı gelmiş. Her şey hazır. Arsanın değeri katlanarak artmış, satışa hazır hale gelmiştir. Oysa ki okulun gerçek sahiplerinin haberi yok, velilerin haberi yok, mahalle sakinlerinin haberi yok. Mahalle yöneticisi olarak seçilen muhtarın da haberi yok. Okulda görevli öğretmen arkadaşlarımızın da haberi yok. Nereden öğreniyoruz, her zaman halkın destekçisi olan emekçi kardeşlerimizden, asın mensubu arkadaşlardan öğreniyoruz. Bu vesile ile kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Oldu bittiye mi getirilmek istendi
Sorumlulara, satışın oldu bittiye getirilmek istenip istenmediğini soran Dursun, “Yetkililere şu soruları somak istiyoruz; Milli Eğitim Müdürlüğü bu okulun tarihi sürecini biliyor mu? Bu kararı almadan yüzlerce velisi olan okul aile birliği ile istişare etmek hiç mi aklınıza gelmedi? Bu olayı oldu bittiye mi getireceğinizi sanıyorsunuz? Taşınılacak binayı hazır hale getirmeden öğrencilere geçici dersliklerde mi eğitim verilecek? Eğitim kalitesi ne olacak? Öğrencilerin ve velilerin umutlarını, beklentilerini, hedeflerini hiç düşündünüz mü?” şeklinde konuştu.

Mahallelinin sesine kulak verin
Vali Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü’den mahallenin sesine kulak vermelerini isteyen Dursun, “Düzce belediye Başkanımız sayın Faruk Özlü bey, lütfen plan tadilatını tekrar meclisiniz ile birlikte değerlendirin. Kamuya ait bir kullanımı ranta dönüştürmeyin. Zaten sıkışmış olan kent merkezine daha fazla yoğunluk eklemeyin. Sizin bu konudaki hassasiyetinizi biliyoruz. Söz konusu parselde imar planında eğitim alanı tahsisini tekrar geri getirin. İl Genel Meclis başkan ve üyeleri, bu arsayı satmayın. İhaleden vazgeçin. Eğitim yuvasının yerine yeni bir büyük iş merkezi yapılmasına sebep olmayın. Rantı değil halkı düşünün. Sayın Valimiz Cevdet Atay, bu halkın sesine kulak verin” ifadelerini kullandı.

Her türlü hukuki yola başvuracağız
Dursun, mahalleli olarak satışın önüne geçmek için her türlü hukuki yola başvuracaklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "İsmetpaşa Ortaokulu binasının yıkılmasına karşıyız. Öğrencilerin dağıtılarak geçici binalarda eğitim almalarını ve dolayısıyla eğitim kalitesinin düşmesini kabul etmiyoruz. Söz konusu arsanın imar planında ticaret alanına dönüştürülerek işyeri binası yapılacak olmasına itiraz ediyoruz. Arsanın satılmasına karşıyız. Taleplerimizin karşılanmasını yerel idarecilerimizden bekliyoruz. Aksi takdirde her türlü hukuki haklarımızı ve sivil farkındalığımızı kullanarak netice alıncaya kadar bu kentin geleceğine sahip çıkmak adına haklarımızı aramaya devam edeceğiz."
Okulun önünde kurulan imza standı ile veliler ve mahalle sakinlerinden imza toplanırken, kalabalık olaysız bir şekilde açıklamanın ardından okul önünden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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