Odun yüklü römork yola devrildi

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– Düzce D100 Karayolu üzerinde kontrolden çıkan odun yüklü traktör römorku, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Kaza Düzce D100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Oktan K. İdaresindeki 14 FS 841 plakalı traktör, Kapıcı sapağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında devrildi. Römorkun devrildiğini fark eden sürücü, traktörü römorktan ayırarak, traktörünü park ettikten sonra durumu Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafiği tehlikeye atan römorkun çevresinde önlem aldı. Trafik kaza nedeni ile kısa süreli tek şeritten verilirken, römorkun kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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