– Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, Avrupa Nöroloji Akademisi eLearning Bilimsel, Eğitim Platformu’nun Editöryal kuruluna Türkiye'den kabul edilen bilim insanı oldu.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, Türkiye’ye ve Düzce Üniversitesi’ne gurur veren bir başarıya imza attı.

Akademik çalışmalarıyla bilim dünyasına katkılar sunan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, başarılarını Avrupa Nöroloji Akademisi’ndeki yeni göreviyle taçlandırdı. Prof. Dr. Değirmenci, çatısı altında uluslararası birçok Nöroloji Derneği barındıran Avrupa Nöroloji Akademisi (EANEuropean Academy of Neurology) eLearning Bilimsel, Eğitim Platformu’nun Editöryal Kurulu’na Türkiye'den kabul edilen bilim insanı oldu.

Avrupa Nöroloji Akademisi eLearning Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Barbara Tettenborn tarafından gönderilen davet mektubunda; Prof. Dr. Değirmenci’nin eğitim, bilimsel ve akademik çalışmalarını içeren başvuru belgelerinden çok etkilendikleri ifade edilerek, Avrupa ve tüm dünyada nöroloji eğitimi alan asistan, öğrenci, uzman ve akademisyenlerin bilimsel ve akademik eğitimini daha ileriye taşımak, yeni ve güncel eğitim programları oluşturmak ve globale ulaşmak adına Avrupa Nöroloji Akademisi bünyesinde yer alan bu kurulda Prof. Dr. Yıldız Değirmenci ile beraber çalışmak istedikleri kaydedildi.

Avrupa Nöroloji Akademisi’nin Editöryal Kurulu’na seçilmekten çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Prof. Dr. Değirmenci, uluslararası düzeyde nörolojik bilimsel çalışmalarda Ülkemizi temsil etmekten büyük gurur duyacağını ifade etti.

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