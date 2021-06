Pandemi sürecinde her türlü zorluğa meydan okudular

– Çilimli İbrahim Hoşver İlkokulu öğretmenlerinden Eyüp Polat, pandemi sürecinde her türlü zorluğa meydan okuyarak okulda bulunan öğrencilerinin 100’er kitap okumasını sağladı. Hedefe ulaşan öğrencilerle pasta kesimi yapıldı.

Korona virüs salgını sebebi ile uzun bir süre okula gidemeyen öğrenciler için Çilimli İbrahim Hoşver İlkokulu öğretmenlerinden Eyüp Polat, pandemi sürecinde her türlü zorluğa meydan okuyarak farklı bir aktiviteye imza attı. Düzce İl Halk Kütüphanesi’nin toplumsal gelişmeye katkıda bulunan sıradışı öğretmenlere verdiği destek karşılık bularak, öğretmen Eyüp Polat ile birlikte öğrencilerin yüzlerce kitap okumasını sağladı. Zengin bir sınıf kütüphanesi kuran öğretmen Polat, pandemi şartlarına rağmen sınıf içerisinde yüzlerce kitabın sirkülasyonunu sağlayarak öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını pekinleştirdi. Öğretmen Eyüp Polat, “Uzaktan eğitimle okumayazma öğrenen ilk nesil olduk. Süreç çetin ve bir o kadar da zorlu geçti. Orta ve dar gelirli aileler süreçte yara aldı. Öncelikli amacımız hiçbir öğrencinin kitaplardan geri kalmaması oldu. Çilimli İbrahim Hoşver İlkokulu olarak kayıpları en aza indirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Her yıl için 100 nitelikli kitap okutmayı planlıyoruz. Hedefe ulaşan öğrencilerle restorasyonu yeni tamamlanan Çilimli İlçe Halk Kütüphanesi’nde büyük bir kutlama tertip ettik. Kutlama esnasında öğrencilerin el yordamıyla hazırladığı tişörtlerdeki 100 rakamı dikkatlerden kaçmadı. Yine uzaktan eğitimle enstürman çalmayı öğrenen minikler pastalarını afiyetle yerken eğlencelerine kendilerinin çalıp söylediği şarkılar eşlik etti.” İfadelerinide kullandı.

Yıl içerisinde yapılan etkinliklerle öğrencileri yakından tanıma fırsatı bulan Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hilay Ay, öğrencilerin özel okul kalitesinde hizmet aldığını belirtirken kütüphane kültürünün çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini hep beraber gözlemlediklerini belirtti.

