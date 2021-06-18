Başkan Koloğlu’ndan, Çetinkaya’ya 182. yılı ziyareti

– Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182. Yıldönümünü nedeniyle Albay Mustafa Çetinkayayı ziyaret etti.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Başkan yardımcısı Ahmet Akdeniz ile birlikte İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya’yı makamında ziyaret edin 182. Yılını kutladı. Koloğlu, “Jandarma Teşkilatımızın 182. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan jandarma mensuplarımızı rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm Jandarma personelimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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