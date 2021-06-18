Albay Bayrı daire başkanlığı görevine atandı

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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–Askerlik Şubesi Başkanı Albay Hakan Bayrı, Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Genel Müdürlüğü Seferberlik Dairesi Başkanlığı görevine atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Asker alma Genel Müdürlüğü Seferberlik Dairesi Başkanlığı görevine atanan Düzce Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Bayrı, Düzce Valisi Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti. Vali Atay, Bayrı’ya teşekkür plaketi vererek yeni görevinde başarılar diledi.

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