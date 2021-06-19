Uluslararası kongrede başkanlık yapacak

Düzce Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Değirmenci uluslararası kongrede oturum başkanlığı yapacak.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, Avrupa Nöroloji Akademisi (EAN) tarafından bu yıl yedincisinin düzenleneceği ve nöroloji alanında değerli sunumların yapılacağı kongrede oturum başkanı olarak yer alacak.

47 Avrupa Ulusal Nöroloji Derneği, 2 bin 300 kayıtlı üyesi bulunan ve 45 binden fazla Avrupalı nöroloğu temsil eden Avrupa Nöroloji Akademisi, her yıl düzenlediği kongreler ile katılımcıların karşılıklı olarak bilimsel bilgi alışverişinde bulunmasına olanak sağlıyor.

Covid19 pandemisi tedbirleri gereği online platformda yapılmasına karar verilen uluslararası katılımlı kongre, nöroloji alanındaki en son ve en iyi uygulamaları keşfetme fırsatı sunacak. 1922 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak olan 7. EAN Kongresi’nde MS, epilepsi, demans gibi sık ve nadir olarak görülen nörolojik hastalıklarda yeni tedavi yaklaşımları ele alınacak.

Dünyada Nöroloji bilimsel alanındaki gelişmelerin, yeniliklerin ilk paylaşıldığı platformlardan biri olan 7. EAN Kongresi’nde oturum başkanı olarak görev alacağı için gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Yıldız Değirmenci, akademik anlamda bilim dünyasına katkı sağlayacak verimli bir kongre olması temennisinde bulundu.

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