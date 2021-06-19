Muhtardan emekliye ayrılan imamlara süpriz

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Köyünün üç mahallesinde bulunan camilerde görev yaparken emekli olan imamlara sürpriz hazırlayan Düzce’nin Yenitaşköprü Köyü Muhtarı Hüseyin Gür, düzenlediği törenle plaket verdi.

Düzcenin Yenitaşköprü köyü’nün 3 mahallesinde bulunan camilerde görev yapan imamlar İrfan Acar, Mehmet Kılıçarslan ve İbrahim Keser aynı zamanda emekliliklerini isteyerek, aktif memuriyetlerini sonlandırdılar. Uzun yıllar Yenitaşköprü Köyü’nde görev yapan imamlara ahde vefasını göstermek isteyen köy muhtarı Hüseyin Gür’de imamlar için köylüler ile birlikte sürpriz hazırlayarak plaket töreni yaptı. İmamların duygulandığı törende hazırlanan plaketleri takdim eden Hüseyin Gür, imamlara çeyrek asırı aşkın süredir köyünde yaptıkları hizmetler için teşekkür etti.

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