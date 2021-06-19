

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE´de iş insanı Cemal Çandır (65), Babalar Günü'nde 34 yıl önce vefat eden hiç hediye alamadığı babası için kitap yazdı. 'Nalbant Sabri' isimli kitapta babasının hayatını anlatan Cemal Çandır, "Ben babama hiç Babalar Günü hediyesi alamadım. O zamanlar bilmiyorduk. Bu sayede babama güzel bir hediye yapmış oldum. Çok özlüyorum babamı" dedi.

Yukarıkaraköy köyünde 34 yıl önce yaşamını yitiren nalbant Sabri Çandır´ın 5 çocuğundan Cemal Çandır, iş dünyasına atılarak tekstil alanında başarı yakaladı. Diğer kardeşleri köyde çiftçilik yapan Çandır, köyde yaşadığı dönemde Babalar Günü'nü bilmediği ve iş hayatına atıldığı dönemde de onu babasını kaybettiği için ona Babalar Günü´nde hiç hediye alamadı. Çandır, ölen babası için Babalar Günü hediyesi olarak onun hayatını anlatan `Nalbant Sabri´ adını verdiği kitap yazdı. Kitapta zorluk içinde evlatlarını büyütmeye çalışan Sabri Çandır´ın bu süreçte yaşadığı zorluklar, evlilik hayatı, köydeki kişilere yardımları anlatıldı. Daha önce 'Gadaynan gadeyim' ve 'Kim ne yaparsa kendine yapar' isimli kitapları yayınlanan Cemal Çandır, Babalar Günü´nde babasının köydeki kabrini ziyaret ederek hem dualar okudu hem de kitabı mezarının başucuna koyarak hediye etti.

Kitabın hikayesini anlatan Cemal Çandır, "Arkadaş gibiydik babamla. Babam köyde nalbantlık yapıyordu. Babam bizi yetiştirdi. Öleli 34 sene oldu. Geçen Babalar Günü'nde aklıma geldi. Herkes babasına bir hediye gönderiyordu. Bende babamın hayatını yazmak istedim. Babama bir kitap hediye ettim. Çok güzel olduğuna inanıyorum. Ben babama hiç Babalar Günü hediyesi alamadım. O zamanlar bilmiyorduk. Bu sayede babama güzel bir hediye yapmış oldum. Çok özlüyorum babamı. Babam çok iyi adamdı. Bizi iyi yetiştirdi. Ben köye geldiğim zaman sanki babam beni takip ediyor gibi köye dikkatli girip, çıkıyorum. Bu durumda babamı bana unutturmuyor. Zaten babamı unutamam" dedi.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-06-19 11:15:20



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